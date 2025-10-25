Передача Украине устаревших французских истребителей Mirage выглядит как насмешка над Вооруженными силами Украины, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов. Собеседник также упомянул зенитные ракеты Aster, которые, по его мнению, не изменят ситуацию на фронте. Рогов добавил, что российские ракеты могут их обходить.

Передача Украине устаревших и неудачных истребителей Mirage — это насмешка и удар по ВСУ. После первой передачи этих истребителей один из них уже разбился на Украине из-за отказа электроники. Тогда пилот ВСУ чудом спасся, — высказался он.

По словам Рогова, президент Франции не может считаться надежным гарантом безопасности для Украины. Он напомнил, что Макрон недавно презентовал якобы передовую систему безопасности Лувра. Однако ограбление музея, как отметил спикер, доказало обратное.

Ранее стало известно, что Франция передаст Украине дополнительные партии зенитных ракет Aster. Об этом заявил президент страны на встрече «коалиции желающих». Он уточнил, что поставки ракет начнутся в ближайшие дни, одновременно стартуют новые программы подготовки украинских военных. По его словам, Париж также направит Киеву истребители Mirage.