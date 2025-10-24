Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 октября 2025 в 18:30

Макрон объявил о новых военных поставках Киеву

Макрон: Париж предоставит Киеву дополнительные ракеты Aster и самолеты Mirage

Эммануэль Макрон Эммануэль Макрон Фото: PsnewZ/Keystone Press Agency/Global Look Press

Франция планирует передать Украине дополнительные партии зенитных ракет Aster и истребителей Mirage, сообщил президент Пятой республики Эммануэль Макрон. Соответствующее заявление он сделал в ходе встречи «коалиции желающих», созданной для поддержки Киева, передает BFMTV.

Макрон уточнил, что поставки ракет будут осуществлены в ближайшие дни, параллельно будут запущены новые программы обучения украинских военнослужащих. Также французский лидер подтвердил планы по передаче Mirage, не уточнив при этом их количество.

В ближайшие дни мы поставим дополнительные ракеты Aster, проведем новые программы обучения и направим дополнительные самолеты Mirage, — сказано в сообщении.

Президент Франции добавил, что участники коалиции вскоре объявят о других совместных инициативах помощи Украине. Особое внимание будет уделено вопросам укрепления энергетической инфраструктуры страны.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает новые поставки западных истребителей F-16, французских Mirage и шведских Grippen. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что новые самолеты поступят от западных партнеров, однако точные сроки и состав поставок пока не уточняются.

Позже пресс-секретарь Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление о поставках Gripen. По его словам, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Украина
Франция
Эммануэль Макрон
вооружения
самолеты
