29 сентября 2025 в 19:05

Украина ожидает от западных партнеров новые истребители

Украина ожидает новые поставки истребителей F-16, Mirage и Grippen

Украина ожидает новые поставки западных истребителей F-16, французских Mirage и шведских Grippen, сообщает BBC. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что новые самолеты поступят от западных партнеров, однако точные сроки и состав поставок пока не уточняются.

Первые французские Mirage Украина получила в феврале 2025 года. Тогда министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню не раскрывал общее количество планируемых поставок. Киев также получил неизвестное количество F-16 от западных партнеров, которые при этом, по словам начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, не могут полностью конкурировать с российскими Су-35.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность поставок крылатых ракет Tomahawk Украине через страны НАТО. Окончательное решение по этому вопросу должен принять глава Белого дома, с которым ранее украинский лидер Владимир Зеленский уже согласовал сделку на $90 млрд.

