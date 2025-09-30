В Швеции ответили на заявление Украины о поставках истребителей Gripen

Пресс-секретарь Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках истребителей четвертого поколения Gripen, передает Expressen. По его словам, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Работа еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу, — сказал Йельмстранд.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил РИА Новости, что Швеция приостановила обсуждение возможности поставок Украине истребителей Gripen. Он добавил, что скандинавская страна может вернуться к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает новые поставки западных истребителей F-16, французских Mirage и шведских Grippen. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что новые самолеты поступят от западных партнеров, однако точные сроки и состав поставок пока не уточняются.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что НАТО обладает критически низкими возможностями, которые не помогут ему в случае потенциального конфликта с РФ. По его словам, речь идет о недостаточности систем противовоздушной обороны Альянса. Военный эксперт призвал избегать шагов, способных спровоцировать полномасштабное военное противостояние.