Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 05:18

В Швеции ответили на заявление Украины о поставках истребителей Gripen

Минобороны Швеции опровергло отправку на Украину новых истребителей Gripen

Истребитель F-16 Истребитель F-16 Фото: Gianluca Vannicelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Минобороны Швеции Йохан Йельмстранд опроверг заявление заместителя министра обороны Украины Ивана Гаврилюка о поставках истребителей четвертого поколения Gripen, передает Expressen. По его словам, вопрос находится на стадии рассмотрения.

Работа еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу, — сказал Йельмстранд.

Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил РИА Новости, что Швеция приостановила обсуждение возможности поставок Украине истребителей Gripen. Он добавил, что скандинавская страна может вернуться к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что Украина ожидает новые поставки западных истребителей F-16, французских Mirage и шведских Grippen. Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк подтвердил, что новые самолеты поступят от западных партнеров, однако точные сроки и состав поставок пока не уточняются.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис указал, что НАТО обладает критически низкими возможностями, которые не помогут ему в случае потенциального конфликта с РФ. По его словам, речь идет о недостаточности систем противовоздушной обороны Альянса. Военный эксперт призвал избегать шагов, способных спровоцировать полномасштабное военное противостояние.

Швеция
Украина
поставки
истребители
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина зарезал заместителя руководителя филиала банка в Москве
«Выборы — жульнические»: Лавров резко раскритиковал голосование в Молдавии
Вратарь Лобанцев объяснил претензию «Реала» по поводу газона в Алматы
В Кремле раскрыли истинное отношение к плану Трампа по сектору Газа
Уехавшая из России актриса Машкова пообещала вернуться на родину
Названо условие, при котором возможно мирно разрешить конфликт в Газе
Раскрыт тайный план Евросоюза по Украине и Молдавии
Российский вратарь назвал фаворита матча «Кайрат» — «Реал»
«Съедят заживо»: названа причина, по которой бойцы ВСУ не поднимают бунт
«Вся страна устала от ее хамства»: ветеран Афганистана о Пугачевой
Жители российского города делятся кадрами первого снега
Президент Польши назвал дух русофоба своим главным советником
В Донбассе уничтожен полковник полиции Украины из бригады «Лють»
В Госдуме объяснили, почему «Ленфильм» передадут в собственность Петербурга
Подозреваемого ФРГ в причастности к теракту на «Северных потоках» задержали
Пенсионерка из Томска обманула мошенников
Лавров заявил о выступлении Путина на конференции клуба «Валдай»
Российский вратарь рассказал о развитии футбола в Казахстане
Ледяные дожди и снежная каша под ногами: прогноз погоды в Москве в октябре
Жителя Крыма условно осудили за призыв к убийству русских в мессенджере
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.