ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 09:59

Евросоюз планирует заблокировать российские активы в обход Венгрии

FT: Евросоюз намерен принять решение о бессрочной блокировке активов России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Евросоюз планирует в срочном порядке принять решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму до €210 млрд (19 трлн рублей), обходя возможное вето Венгрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Для этого будет использован специальный правовой механизм, предоставляющий чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на пролонгацию санкций.

Еврокомиссия намерена направить прибыль от заблокированных средств на предоставление Украине кредита в размере около €90 млрд (8 трлн рублей) в течение следующих двух лет. По данным издания, для реализации этого плана активы должны быть заморожены на постоянной основе, а не на шестимесячные периоды, требующие единогласного одобрения всех стран-участниц. Чиновники ЕС, как пишет FT, беспокоятся, что Венгрия, выступающая против дальнейшей помощи Киеву, может заблокировать продление санкций, особенно если США изменят свою позицию.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что изъятие замороженных российских активов станет нарушением прав как отдельных граждан, так и всего общества и государства. По ее мнению, данные средства представляют собой вклад всех жителей страны.

Евросоюз
российские активы
вето
Венгрия
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Барселоны» установил рекорд Лиги чемпионов
Как выбрать ноутбук-2025/26: гид по процессорам, видеокартам и охлаждению
«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»
Лавров поблагодарил КНДР за помощь в освобождении Курской области
Жена сценариста «Голубых огоньков» раскрыла причину его смерти
Лавров: Россия ценит усилия Трампа решить украинский кризис дипломатией
Круглый стол на тему финансового здоровья прошел в Технопарке «Сколково»
Лавров развеял опасения насчет войны с Европой
Эксперт объяснил, зачем на самом деле Зеленскому энергетическое перемирие
Умер сценарист «Голубых огоньков»
«Четкий приказ»: Медведчук заявил о начале процесса устранения Зеленского
В США унизили Зеленского одним советом для «глупцов»
Груша и горгонзола: неожиданное сочетание, которое покорит вас
Шойгу объяснил, что остановит «разрушительные движения» безопасности мира
В Ангарске возбудили уголовное дело из-за масштабной аварии на ТЭЦ
Живодер в российском регионе залил лошадям кислоту в рот
Осеннее восстание в теплице: как микробы спасают ваш урожай
Отдыхавшая в Африке россиянка обожгла половину тела по вине местных
Финансист поделилась советами, как сохранить бюджет после праздников
В Госдуме объяснили, почему Зеленский может покинуть свой пост до выборов
Дальше
Самое популярное
Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.