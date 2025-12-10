Евросоюз планирует заблокировать российские активы в обход Венгрии

Евросоюз планирует в срочном порядке принять решение о бессрочной заморозке российских активов на сумму до €210 млрд (19 трлн рублей), обходя возможное вето Венгрии, сообщает газета Financial Times со ссылкой на свои источники. Для этого будет использован специальный правовой механизм, предоставляющий чрезвычайные полномочия для преодоления национального вето на пролонгацию санкций.

Еврокомиссия намерена направить прибыль от заблокированных средств на предоставление Украине кредита в размере около €90 млрд (8 трлн рублей) в течение следующих двух лет. По данным издания, для реализации этого плана активы должны быть заморожены на постоянной основе, а не на шестимесячные периоды, требующие единогласного одобрения всех стран-участниц. Чиновники ЕС, как пишет FT, беспокоятся, что Венгрия, выступающая против дальнейшей помощи Киеву, может заблокировать продление санкций, особенно если США изменят свою позицию.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что изъятие замороженных российских активов станет нарушением прав как отдельных граждан, так и всего общества и государства. По ее мнению, данные средства представляют собой вклад всех жителей страны.