Венгрия пригрозила Евросоюзу судом из-за права вето

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил Евросоюзу судебным иском, если Брюссель попытается лишить страну права вето в вопросе вступления Украины, передает портал Hetek. По словам политика, такие действия нарушат конституционные принципы ЕС.

То, что сейчас пытаются сделать в Брюсселе, — это как минимум явное нарушение конституционных норм, поскольку это приведет к судебному разбирательству, мы обратимся в суд, и тогда они проиграют в суде, — подчеркнул Орбан.

Политик также уверен, что в Брюсселе надеются сменить действующее правительство Венгрии на парламентских выборах в апреле. По его мнению, оппозиционные силы, поддерживаемые неправительственными организациями, действуют в интересах Евросоюза и могут проголосовать за вступление Украины в ЕС.

Ранее Орбан заявил, что третья мировая война может начаться в любой момент из-за ошибки одной из крупных держав. Он подчеркнул, что текущая международная обстановка сохраняет крайне высокую напряженность, способную привести к глобальному конфликту.