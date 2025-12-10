ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 07:10

«Нарушая права»: Москалькова предупредила о последствиях изъятия активов РФ

Москалькова заявила, что изъятие активов России нарушит права каждого россиянина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Изъятие замороженных российских активов нарушит права каждого гражданина РФ, а также всего общества и государства в целом, заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, эти активы являются вкладом всех жителей страны.

Мы видим, что нашими средствами другие государства распоряжаются, средствами людей. Таким образом нарушая права конкретного человека, общества и государства, — подчеркнула омбудсмен.

Она отметила, что российские активы «доверительно хранились» в банках других стран. Это национальное достояние и вклад каждого россиянина, который собирал этот фонд на случай какой-либо катастрофы или бедствия, резюмировала Москалькова.

Ранее стало известно, что депозитарий Euroclear, управляющий активами на сумму €16 млрд, может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центрального банка РФ в государствах Евросоюза.

