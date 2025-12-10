АвтоВАЗ возвращается к пятидневной рабочей неделе Работники АвтоВАЗа вернутся к пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года

Работники АвтоВАЗа вернутся к пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале. Приказ о новом графике подписал глава организации Максим Соколов.

Президент АО «АвтоВАЗ» Максим Соколов подписал приказ о возвращении к полной пятидневной рабочей неделе с 1 января 2026 года, — говорится в сообщении.

Ранее глава профсоюза АвтоВАЗа Сергей Зайцев заявил, что слухи о работе мигрантов в компании без выходных — это дикость. Он отметил, что у всех сотрудников завода есть определенный график. Зайцев также напомнил, что с 29 сентября предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю.

В свою очередь глава Минтруда РФ Антон Котяков отметил, что по всей России вряд ли введут четырехдневный график. По его словам, единого мнения сотрудников и работодателей по этому вопросу ждать не стоит. Министр добавил, что трудовое законодательство в РФ достаточно гибкое, поэтому есть возможность индивидуальной настройки графика по согласованию между работодателем и работником.