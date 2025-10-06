Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 15:42

В АвтоВАЗе опровергли слухи о работающих без выходных мигрантах

Глава профсоюза АвтоВАЗа Зайцев назвал дикостью слухи о работниках без выходных

Главный конвейер линии сборки автомобилей Lada на АвтоВАЗе Главный конвейер линии сборки автомобилей Lada на АвтоВАЗе Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Слухи о том, что в АвтоВАЗе без выходных работают мигранты, — это дикость, заявил RTVI глава профсоюза предприятия Сергей Зайцев. Он отметил, что у всех сотрудников завода есть определенный график.

Такое вообще первый раз слышу. Как это они работают без выходных? Все работают со своими выходными днями. Завод большой, везде выходные есть. Это вообще дикость какую-то кто-то написал, — высказался Зайцев.

Он также напомнил, что с 29 сентября предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю. До этого сотрудники в основном трудились с понедельника по пятницу. При этом у некоторых работников был график со скользящими выходными.

Ранее АвтоВАЗ опроверг распространившиеся в СМИ сведения о прекращении выпуска седана Lada Aura. Автопроизводитель назвал эту информацию не соответствующей действительности, подчеркнув, что производство модели продолжается в штатном режиме.

АвтоВАЗ
работа
мигранты
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лоза назвал скучной известную певицу
Боец ВСУ вышел к российским военным в форме ВС РФ и потребовал эвакуацию
Бразильский новичок ЦСКА рассказал об адаптации в команде
История о гибели школьника от заряжающегося телефона получила продолжение
Организаторы форума «БИОПРОМ» заключили соглашение с Минпромторгом РФ
В курском парке разбили вертолет
Актера из «Реальных пацанов» не пустили в Европу из-за роли
В США раскрыли, какую сделку Вашингтон хочет провернуть с Киевом
В Госдуме сделали заявление о Франции на фоне отставки очередного премьера
Военэксперт назвал цели ударов ВС РФ по Западной Украине
Россиянам объяснили, почему не стоит забирать себе найденные вещи
Нарколог назвал незаметные признаки алкоголизма
Резня у стены Цоя: сколько пострадавших, кто нападавший?
Хинштейн раскрыл причину дефицита бензина в Курской области
Генпрокурору Гуцану присвоили чин действительного госсоветника юстиции
Россиянам рассказали о правах при отмене рейсов из-за угрозы БПЛА
Экс-разведчик США раскрыл условие завершения конфликта на Украине
Водитель легковушки погиб, столкнувшись с иномаркой под Петербургом
Главреда телеканала «Дождь» заочно арестовали
Ридли Скотт раскрыл, в чем погряз современный кинематограф
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.