В АвтоВАЗе опровергли слухи о работающих без выходных мигрантах Глава профсоюза АвтоВАЗа Зайцев назвал дикостью слухи о работниках без выходных

Слухи о том, что в АвтоВАЗе без выходных работают мигранты, — это дикость, заявил RTVI глава профсоюза предприятия Сергей Зайцев. Он отметил, что у всех сотрудников завода есть определенный график.

Такое вообще первый раз слышу. Как это они работают без выходных? Все работают со своими выходными днями. Завод большой, везде выходные есть. Это вообще дикость какую-то кто-то написал, — высказался Зайцев.

Он также напомнил, что с 29 сентября предприятие перешло на четырехдневную рабочую неделю. До этого сотрудники в основном трудились с понедельника по пятницу. При этом у некоторых работников был график со скользящими выходными.

Ранее АвтоВАЗ опроверг распространившиеся в СМИ сведения о прекращении выпуска седана Lada Aura. Автопроизводитель назвал эту информацию не соответствующей действительности, подчеркнув, что производство модели продолжается в штатном режиме.