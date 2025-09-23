Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
23 сентября 2025 в 11:46

В АвтоВАЗе ответили на фейки о Lada Aura

АвтоВАЗ опроверг слухи о сворачивании выпуска седана Lada Aura

Автомобиль Lada Aura Автомобиль Lada Aura Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

АвтоВАЗ опроверг распространившиеся в СМИ сведения о прекращении выпуска седана Lada Aura, сообщила пресс-служба компании в беседе с Autonews.ru. Автопроизводитель назвал эту информацию не соответствующей действительности, подчеркнув, что производство машины продолжается в штатном режиме.

Таким образом там ответили на информацию Telegram-канала Mash о якобы сворачивании сборки данной модели в июле по причине низкого потребительского спроса. Утверждалось, что на конвейер автомобиль так и не вернулся, а планы по выпуску тысяч машин до конца 2025 года были пересмотрены дилерами в сторону значительного снижения.

Производство Lada Aura идет в обычном режиме <…> Мы не считаем Mash источником информации, — сказано в сообщении.

До этого сообщалось, что, по информации Mash, за восемь месяцев 2025 года было продано всего 792 машины Lada Aura. При этом 47% покупателей оказались юридическими лицами, в основном — корпоративными клиентами.

Ранее стало известно, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.

