Стало известно о сворачивании выпуска бизнес-седана Lada Aura

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Компания «АвтоВАЗ», предположительно, свернула выпуск машин Lada Aura, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, производство остановили еще в июле, поскольку спрос на данную модель оказался очень низким. Предварительно, за восемь месяцев 2025 года было продано всего 792 машины.

При этом 47% покупателей оказались юридическими лицами, в основном — корпоративными клиентами. Отмечается, что даже в регионах-лидерах — Самарской области, Москве и Санкт-Петербурге — у дилеров остались непроданные машины. Согласно плану, до конца 2024 года «АвтоВАЗ» должен был выпустить три тысячи Lada Aura, а в 2025-м — еще восемь тысяч. По оценке дилеров, реально произвели не больше пяти-шести тысяч автомобилей.

Aura предлагалась в версиях premier стоимостью от 2,6 млн рублей и status — от 2,8 млн рублей. Отличия между ними сводились к кожаному салону, увеличенному радиусу колес и наличию полноценного запасного колеса вместо «докатки». В «АвтоВАЗе» в беседе с Mash заявили, что никаких проблем с производством Aura нет и машины выпускается в объемах, необходимых рынку.

Ранее сообщалось, что на производственных мощностях «Автозавода „Санкт-Петербург“» начался выпуск автомобилей Lada Iskra. Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил, что новая модель является одной из наиболее локализованных в стране.

