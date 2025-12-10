ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 10:15

В Афганистане четверых мужчин задержали за косплей

В Афганистане четверых мужчин задержали за косплей героев «Острых козырьков»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В афганской провинции Герат «полиция нравов» задержала четверых мужчин за косплей персонажей британского сериала «Острые козырьки», сообщает Life со ссылкой на местные власти. Их образ и поведение расценили как нарушение культурных и религиозных норм.

Инцидент произошел в поселке Джебраил на западе страны после появления видеоролика, где молодые люди проходят по улице в черных костюмах, длинных пальто и характерных кепках, повторяя стиль героев популярного сериала. Незадолго до задержания они поучаствовали в интервью для местного YouTube-канала, где рассказали о своей симпатии к классическому европейскому стилю и планах в дальнейшем демонстрировать элементы традиционной афганской одежды.

Представитель Министерства по пропаганде добродетели и предотвращению порока Сайфула Ислама Хайбер заявил, что подобное поведение противоречит исламским ценностям и не соответствует афганским культурным нормам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что действующее правительство Афганистана прилагает максимальные усилия в борьбе с терроризмом и производством наркотиков. По его словам, талибы полностью контролирует ситуацию в стране, и международному сообществу следует это признать. Путин отметил, что талибы вносят огромный вклад в борьбу с крупнейшими террористическими организациями, такими как «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

