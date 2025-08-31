День знаний — 2025
Геймера жестоко задержали за косплей персонажа Resident Evil

В Лондоне полицейские задержали подростка в костюме и с оружием из Resident Evil

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подросток был задержан полицией в Лондоне после того, как его костюм персонажа из видеоигры Resident Evil ошибочно приняли за угрозу из-за имитации огнестрельного оружия, сообщает Dexerto. Инцидент произошел в районе Фулхэм-Бродвей, когда 16-летний юноша в костюме HUNK — загадочного персонажа серии игр с противогазом и логотипом вымышленной корпорации Umbrella — вызвал панику среди прохожих.

Согласно отчету полиции, поступила информация о подростке, демонстрирующем оружие и направляющемся к людному месту. Прибывшие на место офицеры жестко задержали юношу, повалив его на землю. Хотя муляж пистолета-пулемета MP5 имел стандартный оранжевый наконечник, обозначающий бутафорское оружие, этой детали оказалось недостаточно для предотвращения инцидента.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что в России чиновникам и правоохранительным органам надо обратить внимание на косплей-мероприятия, где «костюмированные шоу перерастают в пропаганду деструктивных идей и эстетику хоррора». По его словам, косплееры пришли на смену квадроберам.

игры
геймеры
косплей
Лондон
