Геймера жестоко задержали за косплей персонажа Resident Evil В Лондоне полицейские задержали подростка в костюме и с оружием из Resident Evil

Подросток был задержан полицией в Лондоне после того, как его костюм персонажа из видеоигры Resident Evil ошибочно приняли за угрозу из-за имитации огнестрельного оружия, сообщает Dexerto. Инцидент произошел в районе Фулхэм-Бродвей, когда 16-летний юноша в костюме HUNK — загадочного персонажа серии игр с противогазом и логотипом вымышленной корпорации Umbrella — вызвал панику среди прохожих.

Согласно отчету полиции, поступила информация о подростке, демонстрирующем оружие и направляющемся к людному месту. Прибывшие на место офицеры жестко задержали юношу, повалив его на землю. Хотя муляж пистолета-пулемета MP5 имел стандартный оранжевый наконечник, обозначающий бутафорское оружие, этой детали оказалось недостаточно для предотвращения инцидента.

