Путин рассказал, как пойдет интеграция стран ЕАЭС

Страны ЕАЭС утвердят дорожную карту в развитие декларации «Евразийский экономический путь» на период до 2045 года, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, которые приводит ТАСС, по ней должна выстраиваться дальнейшая интеграционная работа в рамках ЕАЭС.

Дальнейшая интеграционная работа (в ЕАЭС. — NEWS.ru) должна выстраиваться на основе одобренной ранее декларации «Евразийский экономический путь» на период до 2045 года. И в ее развитие сегодня будет утверждена дорожная карта, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что 21 декабря лидеры ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия) обсудят развитие интеграции и единого рынка. Ожидается подписание соглашения о свободной торговле с Индонезией. 22 декабря в неформальной обстановке соберутся руководители стран СНГ. Эта предновогодняя встреча стала доброй традицией.

Также Путин заявил, что ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров формирующегося многополярного мира. Он подчеркнул, что сотрудничество внутри объединения продолжает последовательно развиваться.