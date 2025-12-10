ТИЭФ'25
10 декабря 2025 в 13:05

В СПЧ рассказали, кого включат в списки на помилование перед Новым годом

Член СПЧ Меркачева: в списки на помилование перед Новым годом войдут инвалиды

Ева Меркачева Ева Меркачева Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В списки на помилование перед Новым годом войдут инвалиды, женщины с детьми и отцы-одиночки, отбывающие наказание за нетяжкие преступления, заявила НСН член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Она уточнила, что соответствующие перечни составят не по именам, а по категориям.

Список будет по категориям. Он коснется женщин с детьми, отцов-одиночек и инвалидов. Сейчас сложно подсчитать, сколько таких людей. В прошлом году помилование было к 8 Марта, и там было меньше ста человек. На этот раз я бы хотела, чтобы было больше, потому что у нас только осужденных женщин с детьми несколько тысяч, — отметила Меркачева.

Она добавила, что возможность выйти на свободу могут получить люди, которые были впервые осуждены за ненасильственные преступления. Уточняется, что член СПЧ обратилась с просьбой помиловать эти категории граждан к президенту России Владимиру Путину.

Ранее Путин попросил Меркачеву направить в Кремль ее предложения о «новогоднем помиловании» заключенных. Глава государства пообещал рассмотреть этот вопрос.

осужденные
преступления
СПЧ
общество
