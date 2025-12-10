«Инструменты наши понятные»: в ЕЭК придумали ответ на санкции Министр по торговле Слепнев: на санкционное давление ЕЭК будет отвечать тарифами

Для противодействия санкционному давлению в Евразийской экономической комиссии будут применяться тарифные меры, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев. Как передает корреспондент NEWS.ru, руководитель пояснил, что у России имеются понятные инструменты ответа. Также объединение может применить антидемпинговые меры.

Инструменты наши понятные. Там, где можем, будем действовать в контексте тарифной защиты. Хотя у нас здесь возможности ограничены из-за обязательств по ВТО, которые мы соблюдаем. Кроме того, есть антидемпинговые, специальные защитные и компенсационные меры, которые мы применяем в ЕЭК. Сейчас идет целый ряд расследований. Что касается других направлений, я думаю, меры Российской Федерации по обелению дадут свой позитивный эффект, — сказал министр.

Ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации сообщило, что совокупный ущерб для экономик европейских государств от антироссийских санкций за период с 2022 по 2025 год оценивается в €1,6 трлн. В ведомстве подчеркнули, что, несмотря на давление, экономика РФ показала высокую устойчивость и способность к адаптации.