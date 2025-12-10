Российский застройщик поплатился за мошенничество на 46 млн рублей На Сахалине предприниматель получил 10 лет тюрьмы за мошенничество

Предпринимателя из Сахалинской области приговорили к 10 годам лишения свободы за мошенничество на 46 млн рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. В период с 2020 по 2023 год он должен был построить восемь индивидуальных жилых домов. Однако бизнесмен умышленно не исполнил обязательства по договорам и лишь создал видимость работ.

Судом виновному лицу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в заявлении.

Уточняется, что своими действиями застройщик причинил ущерб в том числе многодетным и воспитывающим детей-инвалидов семьям. Суд также наложил арест на денежные средства и квартиру предпринимателя. При этом приговор в законную силу еще не вступил.

