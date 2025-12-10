ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 13:17

Москалькова заявила о скором воссоединении более 20 семей из РФ и Украины

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подготовка к воссоединению более 20 семей в России и на Украине уже завершена, заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. При этом точную дату она называть не стала, отметив, что к процедуре все готово.

В ближайшее время, действительно, будет воссоединено более 20 семей. Из соображений безопасности и по договоренности с украинской стороной, и просто чтобы не сглазить, дату не буду называть, но у нас уже все готово, — подчеркнула омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились о взаимной передаче четырех тысяч посылок российским и украинским военнопленным. По его словам, вопрос был решен в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

До этого уполномоченный по правам человека рассказала, что Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, при этом дистанцируясь от политических оценок. Также Москалькова уточнила, что очень важно иметь возможность поиска без вести пропавших и погибших с помощью Международного комитета Красного Креста.

Татьяна Москалькова
Украина
Россия
обмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.