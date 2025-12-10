Москалькова заявила о скором воссоединении более 20 семей из РФ и Украины

Подготовка к воссоединению более 20 семей в России и на Украине уже завершена, заявила в беседе с ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. При этом точную дату она называть не стала, отметив, что к процедуре все готово.

В ближайшее время, действительно, будет воссоединено более 20 семей. Из соображений безопасности и по договоренности с украинской стороной, и просто чтобы не сглазить, дату не буду называть, но у нас уже все готово, — подчеркнула омбудсмен.

Ранее Москалькова сообщила, что Москва и Киев договорились о взаимной передаче четырех тысяч посылок российским и украинским военнопленным. По его словам, вопрос был решен в ходе переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

До этого уполномоченный по правам человека рассказала, что Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, при этом дистанцируясь от политических оценок. Также Москалькова уточнила, что очень важно иметь возможность поиска без вести пропавших и погибших с помощью Международного комитета Красного Креста.