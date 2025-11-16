Москалькова назвала главных союзников России в решении гуманитарных проблем

Турция, Ватикан и Белоруссия хотели бы содействовать России в разрешении гуманитарных проблем, при этом дистанцируясь от политических оценок, заявила в беседе с РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее словам, очень важно, что есть возможность поиска без вести пропавших и погибших с помощью Международного комитета Красного Креста.

Сегодня свои посреднические, медиаторские предложения высказали омбудсмен Турции, Ватикан. Мы сегодня многие сложные вопросы решаем и при медиаторстве наших коллег из Белоруссии, — подчеркнула Москалькова.

Она добавила, что стороны военного конфликта до его окончания считают конфиденциальной информацию о количестве без вести пропавших, попавших в плен и погибших. Так исторически сложилось, и такой позиции придерживается в том числе Россия, резюмировала омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что поток обращений от проживающих в странах Прибалтики россиян в аппарат российского омбудсмена резко увеличился. Больше всего жалоб поступает из Латвии. Она уточнила, что части соотечественников грозит депортация.