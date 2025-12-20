Стало известно, что делает папа римский по ночам

Папа римский Лев XIV по ночам изучает немецкий язык, используя одно из онлайн-приложений, пишет итальянская газета La Repubblica. Как отмечает издание, понтифик был опознан другими пользователями по логину @drprevost. Это имя он использовал в социальной сети X до своего избрания.

Официального подтверждения со стороны Ватикана пока не последовало. Однако, согласно публикации, брат папы Джон Превост подтвердил, что Лев XIV действительно пользуется приложениями для изучения языка. Кроме того, по словам брата, понтифик иногда играет в словесные игры с родственниками в США, что помогает ему поддерживать с ними связь.

Превост также уточнил, что папа может заниматься немецким по ночам, когда у него бывает бессонница. При этом он всегда встает рано утром. Помимо родного английского, Лев XIV свободно говорит на итальянском, испанском и французском языках, а также немного владеет португальским.

Ранее папа римский официально запретил католикам вступать в полигамные браки и поддерживать полиаморные отношения. Запрет стал результатом двухлетнего обсуждения на высшем уровне. В 2023 и 2024 годах в Ватикане проходили саммиты с участием сотен кардиналов и епископов. На них рассматривалась допустимость подобных форм отношений.