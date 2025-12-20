Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 18:52

Стало известно, что делает папа римский по ночам

La Repubblica: Лев XIV занимается изучением немецкого языка по ночам

Лев XIV Лев XIV Фото: CLAUDIO ASQUINI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Папа римский Лев XIV по ночам изучает немецкий язык, используя одно из онлайн-приложений, пишет итальянская газета La Repubblica. Как отмечает издание, понтифик был опознан другими пользователями по логину @drprevost. Это имя он использовал в социальной сети X до своего избрания.

Официального подтверждения со стороны Ватикана пока не последовало. Однако, согласно публикации, брат папы Джон Превост подтвердил, что Лев XIV действительно пользуется приложениями для изучения языка. Кроме того, по словам брата, понтифик иногда играет в словесные игры с родственниками в США, что помогает ему поддерживать с ними связь.

Превост также уточнил, что папа может заниматься немецким по ночам, когда у него бывает бессонница. При этом он всегда встает рано утром. Помимо родного английского, Лев XIV свободно говорит на итальянском, испанском и французском языках, а также немного владеет португальским.

Ранее папа римский официально запретил католикам вступать в полигамные браки и поддерживать полиаморные отношения. Запрет стал результатом двухлетнего обсуждения на высшем уровне. В 2023 и 2024 годах в Ватикане проходили саммиты с участием сотен кардиналов и епископов. На них рассматривалась допустимость подобных форм отношений.

папа римский
понтифик
языки
Ватикан
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд закрыл скандальный пансионат в Подмосковье
«Тема на Плаву»: в Кремле оценили дискуссии вокруг украинских выборов
Песков заявил о противоречиях в словах Зеленского о выборах
Норманнская теория — историческая проблема с политическим подтекстом
«Грабеж»: в Германии резко высказались о кредите для Украины
Сотрудники ТЦК пытались мобилизовать мужчину с больным сердцем в Харькове
Фриске перестала скрывать супруга
Захарова пошутила о пролете «пророссийского» дрона над Киевом
Как сказать: «Я не пью!» Учимся отказываться от вредных предложений
«Чтобы больше рейтинги были»: Большунов устроил перепалку с журналистом
4 рецепта закусок на Новый год: необычных, вкусных, красивых
Джиган, песня для Орбакайте, дорогое лекарство: как живет Юлия Самойлова
Диетический Новый год: салат с говядиной и шпинатом — нужно 20 минут
Бойкова и Козловский стали чемпионами России по фигурному катанию
Россиянка подорвалась на взрывном устройстве
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
15 лучших игр для компании взрослых
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.