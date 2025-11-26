Папа римский ввел два «пикантных» запрета для католиков Папа римский запретил католикам полигамные и полиаморные отношения

Папа римский Лев XIV запретил католикам вступать в полигамные браки и поддерживать полиаморные отношения, сообщает Reuters. Данное решение было оформлено специальным указом после двухлетнего обсуждения на высшем уровне.

В 2023 и 2024 годах в Ватикане прошли саммиты с участием сотен кардиналов и епископов, где рассматривалась допустимость таких отношений. Поводом послужила распространенность многоженства в африканских странах и растущая популярность полиамории на Западе.

