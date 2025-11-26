День матери
26 ноября 2025 в 20:46

Папа римский ввел два «пикантных» запрета для католиков

Папа римский запретил католикам полигамные и полиаморные отношения

Папа Римский Лев XIV Папа Римский Лев XIV Фото: Riccardo Antimiani/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Лев XIV запретил католикам вступать в полигамные браки и поддерживать полиаморные отношения, сообщает Reuters. Данное решение было оформлено специальным указом после двухлетнего обсуждения на высшем уровне.

В 2023 и 2024 годах в Ватикане прошли саммиты с участием сотен кардиналов и епископов, где рассматривалась допустимость таких отношений. Поводом послужила распространенность многоженства в африканских странах и растущая популярность полиамории на Западе.

Ранее пранкер Вован (Владимир Кузнецов) заявил, что западные лидеры противостоят традиционным ценностям из-за неприятия самостоятельной позиции России. По его словам, в современных условиях независимое государство представляет собой уникальное явление.

Кроме того, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявил о начале массового переезда в Россию целых семей из Соединенных Штатов и европейских государств с целью сохранения традиционных ценностей. По его информации, с начала специальной военной операции количество иностранных граждан, спасающихся от информационно-психологического давления на Западе, существенно увеличилось.

