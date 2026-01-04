Папа римский высказался о ситуации в Венесуэле Папа римский Лев XIV заявил о беспокойстве из-за ситуации в Венесуэле

Папа римский Лев XIV выразил глубокую озабоченность ситуацией в Венесуэле после атаки Соединенных Штатов, заявив, что благо народа должно возобладать над любыми другими соображениями. По окончании аудиенции он подчеркнул необходимость обеспечить суверенитет страны, верховенство права и гражданские свободы. По словам понтифика, которые передает Reuters, это позволит построить ясное будущее и укрепить стабильность.

С душой, полной беспокойства, я слежу за развитием ситуации в Венесуэле. Благо возлюбленного народа Венесуэлы должно возобладать над любыми другими соображениями и привести к преодолению насилия и вступить на путь справедливости и мира, — отметил он.

Ранее Россия призвала власти США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что американскому руководству следует пересмотреть свою позицию касательно законно избранного главы государства. С таким же требованием обратилась китайская сторона, заявившая о необходимости решения вопроса через диалог.