Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
04 января 2026 в 18:44

Папа римский высказался о ситуации в Венесуэле

Папа римский Лев XIV заявил о беспокойстве из-за ситуации в Венесуэле

Лев XIV Лев XIV Фото: ALESSIA GIULIANI/Keystone Press Agency/Global Look Press
Папа римский Лев XIV выразил глубокую озабоченность ситуацией в Венесуэле после атаки Соединенных Штатов, заявив, что благо народа должно возобладать над любыми другими соображениями. По окончании аудиенции он подчеркнул необходимость обеспечить суверенитет страны, верховенство права и гражданские свободы. По словам понтифика, которые передает Reuters, это позволит построить ясное будущее и укрепить стабильность.

С душой, полной беспокойства, я слежу за развитием ситуации в Венесуэле. Благо возлюбленного народа Венесуэлы должно возобладать над любыми другими соображениями и привести к преодолению насилия и вступить на путь справедливости и мира, — отметил он.

Ранее Россия призвала власти США освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. В Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что американскому руководству следует пересмотреть свою позицию касательно законно избранного главы государства. С таким же требованием обратилась китайская сторона, заявившая о необходимости решения вопроса через диалог.

папа римский
Венесуэла
атаки
США
