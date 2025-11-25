День матери
25 ноября 2025 в 18:06

В Совбезе рассказали, почему американцы и европейцы переезжают в Россию

Совбез: граждане США и ЕС переезжают в Россию ради традиционных ценностей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Целые семьи из США и европейских стран начали массово переезжать в Россию ради сохранения традиционных ценностей, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете». По его словам, с начала СВО число иностранцев, спасающихся от «информационно-психологического давления» на Западе, значительно выросло.

Целые семьи уже переезжают к нам, обретают здесь свой дом и работу. Это граждане Германии, Латвии, США, Франции, Италии, Эстонии, других государств. И этот процесс будет продолжаться. Это значит — ему необходимо уделить самое пристальное внимание, — отметил он.

Гребенкин добавил, что свыше 2,3 тыс. человек уже обратились за разрешениями на временное проживание в Российской Федерации в связи с указом о поддержке лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие иностранцы хотят переехать в Россию, и такие обращения регулярно поступают, в том числе из европейских стран. По словам дипломата, у себя на родине они сталкивались с агрессивным навязыванием неолиберальных псевдоценностей, а в России обрели уважение к семейным традициям и человеческому достоинству.

