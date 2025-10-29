Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
29 октября 2025 в 20:05

Пранкер Вован объяснил нелюбовь Запада к традиционным ценностям

Пранкер Вован: Запад не любит традиционные ценности из-за независимости России

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) Пранкер Вован (Владимир Кузнецов) Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лидеры западных стран выступают против традиционных ценностей, потому что им не нравится наличие у России собственного мнения, заявил пранкер Вован (настоящее имя Владимир Кузнецов) перед торжественной церемонией награждения победителей первой в истории Международной премии «Евразия», учрежденной АНО «Евразия» совместно с Россотрудничеством. По его словам, независимая страна в нынешних условиях — большая редкость, передает корреспондент NEWS.ru.

Дело не в отдельных категориях ценностей, дело в том, что им не нравится вообще сильная и независимая страна, которая имеет возможность проецировать свою точку зрения на весь мир, — сказал пранкер.

Ранее политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер заявил, что традиционные ценности важно поддерживать, потому что они помогают сохранить суверенитет. Он подчеркнул, что вокруг традиций формируется внутренняя политическая повестка.

Между тем профессор кафедры политической социологии и социальных технологий РГГУ Виктор Сапрыка подчеркивал, что более половины молодых россиян поддерживают и готовы защищать традиционные ценности. По его словам, также 50% молодежи осознают, что на граждан России оказывается идеологическое и психологическое воздействие извне, которому нужно сопротивляться.

пранки
традиционные ценности
Запад
Россия
