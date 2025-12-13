В Лондоне прошла масштабная акция в защиту традиционного Рождества

Лондон, Великобритания: Протестующие принимают участие в демонстрации «Объединим Соединенное Королевство» в Уайтхолле, организованной Томми Робинсоном для продвижения христианской религии и британских ценностей в период Рождества

В центре британской столицы прошло масштабное событие, сочетавшее в себе черты протестной акции и праздничного концерта, передает РИА Новости. Жители Лондона выразили свою приверженность традиционным рождественским ценностям.

В акции приняли участие главным образом семьи с детьми. Они исполняли традиционные рождественские гимны и несли плакаты, призывающие сохранить подлинный дух праздника. Организаторы ранее подчеркивали, что Рождество является важной частью культурного и религиозного наследия страны, которое необходимо беречь.

Отмечается, что мероприятие прошло в атмосфере спокойствия и дружелюбия. Прохожие и туристы участвовали в спонтанном концерте, а полиция не препятствовала его проведению.

