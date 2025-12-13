Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 20:29

В Лондоне прошла масштабная акция в защиту традиционного Рождества

Лондон, Великобритания: Протестующие принимают участие в демонстрации «Объединим Соединенное Королевство» в Уайтхолле, организованной Томми Робинсоном для продвижения христианской религии и британских ценностей в период Рождества Лондон, Великобритания: Протестующие принимают участие в демонстрации «Объединим Соединенное Королевство» в Уайтхолле, организованной Томми Робинсоном для продвижения христианской религии и британских ценностей в период Рождества Фото: Ray Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press
В центре британской столицы прошло масштабное событие, сочетавшее в себе черты протестной акции и праздничного концерта, передает РИА Новости. Жители Лондона выразили свою приверженность традиционным рождественским ценностям.

В акции приняли участие главным образом семьи с детьми. Они исполняли традиционные рождественские гимны и несли плакаты, призывающие сохранить подлинный дух праздника. Организаторы ранее подчеркивали, что Рождество является важной частью культурного и религиозного наследия страны, которое необходимо беречь.

Отмечается, что мероприятие прошло в атмосфере спокойствия и дружелюбия. Прохожие и туристы участвовали в спонтанном концерте, а полиция не препятствовала его проведению.

Ранее в Италии 12 декабря прошла всеобщая забастовка против проекта государственного бюджета на 2026 год. Из-за протестов в некоторых городах было приостановлено движение общественного транспорта и поездов, закрывались школы. Итальянские профсоюзы выражают недовольство недостаточным финансированием ключевых сфер и требуют повышения зарплат и улучшения социальных гарантий.

