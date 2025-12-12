Забастовка в Италии остановила транспорт и работу школ В Италии объявили забастовку против проекта госбюджета на 2026 год

В Италии 12 декабря проходит всеобщая забастовка, инициированная Всеобщей итальянской конфедерацией труда, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. Акция протеста организована против проекта государственного бюджета на 2026 год.

В результате протестов в некоторых городах было приостановлено движение общественного транспорта и поездов. В Неаполе и Милане закрылись несколько линий метро. Школы в регионах также закрыты, а на улицах проходят демонстрации с участием тысяч людей.

Итальянские профсоюзы выражают недовольство по поводу недостаточного финансирования ключевых сфер, таких как здравоохранение, образование и транспорт. Они требуют повышения зарплат и улучшения социальных гарантий. По мнению профсоюзного лидера Маурицио Ландини, ситуация в стране вызывает протесты из-за «несправедливого и неразумного» государственного бюджета.

