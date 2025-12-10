Эксперт назвала три ловушки новогодних вкладов с повышенными ставками

Банки активно привлекают деньги россиян перед праздниками, предлагая «заманчивые» сезонные вклады, однако за высокой ставкой могут скрываться «нюансы», заявила NEWS.ru доцент кафедры экономической теории и поведенческой экономики университета «Синергия» Виктория Андрущук. Самая распространенная ловушка — временный характер высокой доходности. Кроме того, в комплексе с высоким процентом жесткие условия. Третья проблема, по словам эксперта, это неудобный срок.

Высокая ставка по вкладу может быть временной (действовать 1-2 месяца), а потом она снизится. Предложения более высоких процентов зачастую связаны с необходимостью строгого соблюдения требуемых условий (пополнять, не снимать, нельзя досрочно закрыть), при нарушении которых ставка обнуляется или снижается (начислят только 0,1-1% годовых). В-третьих, вклад открывается на короткий срок, заканчивается в невыгодный период (январь–февраль), когда предложений мало, — сказала Андрущук.

Кроме того, по ее словам, под видом вклада банки порой предлагают другие банковские продукты (накопительное/инвестиционное страхование жизни). Деньги в них замораживаются на долгий срок, а при досрочном расторжении клиент теряет значительную часть суммы из-за огромных штрафов. Главное — такие продукты не защищены системой страхования вкладов (АСВ), отметила эксперт.

Ранее сообщалось, что российские банки заморозили ставки по вкладам до заседания Банка России по ключевой ставке. Оно состоится 19 декабря и станет финальным в 2025 году. Именно от решения ЦБ и рыночной конъюнктуры зависит процент.