06 декабря 2025 в 10:59

Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре

Банки заморозили ставки по вкладам в ожидании решения ЦБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Российские банки заморозили ставки по вкладам до заседания Банка России по ключевой ставке, которое состоится 19 декабря, передает РИА Новости. Именно от решения ЦБ и рыночной конъюнктуры зависит процент.

Так, максимальная ставка Т-Банка — 16% (эффективная — 16,21%) на три месяца, минимальная — 8% на срок от 18 до 24 месяцев. ВТБ с 1 декабря повысил ставки до 16% на четыре и шесть месяцев. Максимальная доходность в банке ПСБ — 16,2% по вкладу «Сильная ставка» на три месяца. С 6 декабря максимальная ставка в Ренессанс Банке для новых клиентов составит 16%. «Дом.РФ» предлагает до 17% годовых на два месяца для новых клиентов, «Уралсиб» — максимальная ставка с капитализацией составляет 17,35% на год.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко рассказал, что к концу года доллар может укрепиться до 78–84 рублей. По его словам, резких скачков курса валюты до начала 2026-го ожидать не стоит, а диапазон колебаний останется предсказуемым. Он добавил, что ключевым фактором поддержки рубля остается высокая ключевая ставка Центробанка РФ на уровне 16,5%.

