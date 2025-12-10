Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Без суда и следствия. ИИ-камеры стали выявлять новый вид нарушений: штрафы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дорожные камеры в Москве стали выявлять новый вид нарушений ПДД. Какие подробности об этом известны, о каком именно правонарушении идет речь, сколько составляют штрафы, как работает система?

Какой новый вид нарушений стали выявлять ИИ-камеры

Речь идет об остановке в местах, где машина мешает другим участникам движения или пешеходам, например преграждает выезд с парковки, утверждают СМИ. Запрещающего знака или разметки в этом случае может и не быть. Нарушители могут получить штраф в размере 3000 рублей в соответствии с ч. 4 ст. 12.19 Кодекса об административных правонарушениях.

«Без суда и следствия», «Штраф может прилететь, даже если не было знака?» — пишут пользователи Сети.

Как система назначает штрафы

В распознавании нарушения задействована многоступенчатая система, разработанная Центром организации дорожного движения Москвы и ГИБДД. Она исключает необоснованное наказание водителей, совершивших вынужденную остановку, например из-за поломки.

Нарушение выявляется в несколько этапов. На первом искусственный интеллект анализирует поток данных с камер, выявляя автомобили с признаками нарушений, производится оценка длительности и контекст остановки. Далее материалы в ручном режиме отсматривает сотрудник ЦОДД, оценивая, была ли остановка вынужденной. На третьем шаге материалы передаются в ГИБДД для окончательной проверки и вынесения постановления.

«На всех этапах действует принцип презумпции невиновности. Если контекст остановки неоднозначен, у специалистов возникают малейшие сомнения в умышленности нарушения или наличии уважительной причины — материалы не передаются на рассмотрение», — подчеркнули в ЦОДД.

Всего в Москве 3,8 тысячи дорожных камер, фиксирующих 66 составов нарушений.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Можно ли получить штраф за неочищенную от снега машину

Россиянам может грозить штраф за неочищенные от снега фары и номера автомобиля, заявил NEWS.ru общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

«Прямого штрафа с формулировкой „за снег на крыше“ нет. Однако если он закрыл госномер так, что его плохо видно с расстояния около 20 метров, возможна ответственность по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ. В такой ситуации речь обычно идет о предупреждении или штрафе в размере 500 рублей», — отметил Бондарь.

Если водитель специально оставил номер под снегом, возможно применение ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ, тогда предусмотрен штраф 5000 рублей или лишение права управления на срок до трех месяцев, заявил эксперт.

Снег на фарах и задних фонарях тоже может обернуться штрафом, как правило, в 500 рублей, добавил собеседник.

По словам Бондаря, серьезную опасность представляет снег, оставшийся на крыше автомобиля: во время движения куча может внезапно сместиться на лобовое стекло, что приведет к резкому ухудшению обзора и может стать причиной аварии.

Кроме того, к штрафу может привести наледь на лобовом стекле автомобиля, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

«В данном случае накладывается штраф в размере 500 рублей или предупреждение, обычно с упором на неисправность обогрева, дворников или явное ограничение обзора. При этом принципиально неважно, вызвана ли наледь тем, что водитель торопился и не почистил лобовое стекло до конца, или тем, что плохо работает обогрев в салоне», — пояснил Салкин.

Эксперт подчеркнул, что вождение транспортного средства с ограниченной видимостью, похожей на щель танка, строго запрещено. По его словам, это значительно снижает способность водителя своевременно заметить препятствие или опасность и предпринять необходимые меры для остановки.

