Камеры с ИИ в Москве научились выявлять новый вид нарушений

Установленные в Москве дорожные камеры с искусственным интеллектом начали фиксировать остановку автомобилей в местах, где они мешают другим участникам движения, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Центр организации дорожного движения столицы. За такое нарушение водителям грозит штраф в 3 тыс. рублей.

Продолжаем улучшать условия движения на дорогах города, чтобы поездки становились комфортнее и безопаснее для всех, — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

При этом на всех этапах действует принцип презумпции невиновности. В случаях, если возникают даже малейшие сомнения в умышленности нарушения правил водителями или наличии у них уважительной причины для остановки, записи с камер не передаются на рассмотрение.

Ранее юрист Полина Денисова предупредила, что за парковку в зеленой зоне в России можно получить крупный штраф. По ее словам, участок земли вдоль дороги, где растительность была уничтожена проезжающими автомобилями, по-прежнему считается такой территорией.

Москва
искусственный интеллект
камеры
водители
автомобилисты
автомобили
машины
штрафы
