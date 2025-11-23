Международный муниципальный форум стран БРИКС
Адвокат предупредила об опасности парковки в зеленых зонах

Адвокат Денисова напомнила о штрафах за парковку в зеленой зоне

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
За парковку в зеленой зоне в России можно получить крупный штраф, рассказала «Газете.Ru» юрист Полина Денисова. Визуальное отсутствие растительного покрова не отменяет запрета на стоянку транспортного средства, подчеркнула она.

Например, участок земли вдоль дороги, где растительность была уничтожена проезжающими машинами, все равно считается зеленой зоной. Поэтому лучше избегать парковки на любых участках без асфальта, чтобы не нарваться на крупный штраф, — сказала эксперт.

Ранее стало известно, что власти Санкт-Петербурга рассматривали возможность увеличения штрафа за неоплату парковки. Его планировали увеличить до 4,5–5 тыс. рублей, что соответствует уровню Москвы. Меньший штраф может быть предусмотрен за парковку под знаком «Стоянка запрещена».

До этого автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что штрафы за нарушение ПДД не только мера наказания, но и элемент профилактики. По его мнению, лучше оплатить штраф и осознать риски нарушения правил, чем подвергать опасности себя и других участников движения. Штрафы, по его словам, способствуют повышению дисциплины водителей.

