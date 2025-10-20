В Петербурге планируют поднять один штраф для автомобилистов В Петербурге могут повысить штраф за неоплату парковки до 4,5–5 тыс. рублей

Власти Санкт-Петербурга рассматривают возможность увеличения штрафа за неоплату парковки, передает «Фонтанка.ру». Сейчас размер штрафа составляет 3 тыс. рублей, но его планируют увеличить до 4,5–5 тыс. рублей, что соответствует уровню Москвы. Меньший штраф может быть предусмотрен за парковку под знаком «Стоянка запрещена».

Штраф был увеличен в связи с недавним пересмотром тарифов на платную парковку в городе. Некоторые пользователи интернета выяснили, что стоимость 10-часовой парковки на загруженных улицах в центре города может оказаться выше текущего размера штрафа за неоплаченную парковку. На некоторых улицах стоимость парковки достигает 3,6 тыс. рублей, тогда как штраф за нарушение правил стоянки составляет всего 3 тыс. рублей.

Ранее автоюрист Дмитрий Славнов заявил, что штрафы за нарушение ПДД не только мера наказания, но и элемент профилактики. По его мнению, лучше оплатить штраф и осознать риски нарушения правил, чем подвергать опасности себя и других участников движения. Штрафы, по его словам, способствуют повышению дисциплины водителей.