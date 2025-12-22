Появились новые подробности мощного взрыва, который искорежил авто в Москве Один человек пострадал при взрыве машины на парковке в Москве

В результате взрыва автомобиля на парковке в южной части Москвы пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы, они устанавливают причину чрезвычайного происшествия.

Около 07:00 мск на Ясеневой улице в районе дома 12 произошел взрыв автомобиля на парковке. Предварительно, пострадал один человек, — сказал источник.

Сообщалось, что медики оказывают помощь водителю автомобиля марки Kia, который взорвался сегодня утром. Утверждается, что пострадавший все еще заблокирован внутри машины. По данным канала, состояние водителя оценивается как тяжелое. Кроме того, осколками от взрыва было повреждено как минимум семь других припаркованных машин.

Ранее появились данные, что взрыв автомобиля произошел во дворе жилого дома на улице Ясеневая в Москве. В социальных сетях уже появились видеокадры с места происшествия, которые сняли очевидцы. На записи видно, что сотрудники экстренных служб осматривают поврежденный автомобиль.

Предварительной причиной взрыва легкового автомобиля на парковке на Ясеневой улице называют срабатывание самодельного взрывного устройства. Инцидент случился 22 декабря примерно в 6:50 по московскому времени.