Автоюрист раскрыл, какая задача стоит перед штрафами за нарушения ПДД Автоюрист Славнов: штрафы за нарушения ПДД повышают дисциплину водителей

Штрафы за нарушение ПДД повышают дисциплину водителей, а не просто являются мерой наказания, заявил автоюрист Дмитрий Славнов. По его словам, переданным Pravda.Ru, лучше оплатить взыскание и осознать риски нарушения правил, чем подвергать опасности себя и других участников движения.

Штраф — это не только мера наказания, но и элемент профилактики. Правила дорожного движения создаются для обеспечения безопасности. Порой целесообразнее уплатить небольшое взыскание и осознать риск нарушения, чем подвергать опасности себя и других участников движения, — заключил Славнов.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр заявил, что решение об отмене комиссии за штрафы ГАИ может стать эффективным маркетинговым ходом для банков. По его словам, данная мера будет справедливой, поскольку за уплату налогов и коммунальных услуг проценты не взимаются.