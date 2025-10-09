Автоэксперт высказался о возможной отмене комиссии банков за штрафы ГАИ

Решение об отмене комиссии за штрафы ГАИ может стать эффективным маркетинговым ходом для банков, заявил NEWS.ru вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр. По его словам, данная мера будет справедливой, поскольку за уплату налогов и коммунальных услуг проценты не взимаются.

Могу полагать, что [отмена комиссии за штрафы ГАИ Сбербанком] — тот самый случай, когда можно развернуться лицом к народу. Это будет хорошо характеризовать банк, потому что штрафы, которые часто появляются по оплошности, а не по злому умыслу, воспринимаются людьми как платеж государству. Когда мы оплачиваем коммунальные услуги или налоги, с нас не берут никакие проценты. И если также будет со штрафами, то это будет чрезвычайно приятно и будет просто хорошим пиар-ходом, — отметил Хайцеэр.

Автоэксперт подчеркнул, что существуют альтернативные способы оплаты штрафов без комиссии, такие как портал «Госуслуги». Однако, по его словам, люди предпочитают использовать банковские приложения, так как они удобны в использовании. Он заключил, что если Сбербанк решил отказаться от комиссии с целью привлечения большего числа клиентов, то это можно только приветствовать.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале средний размер штрафа за нарушение ПДД движения увеличился с 990 до 1109 рублей. Согласно статистике, наиболее часто встречающаяся сумма, которую водители платят за штрафы ГИБДД, составляет 550 рублей, и на нее приходится 59% всех произведенных платежей.