08 октября 2025 в 16:46

Стало известно, как вырос средний чек на штрафы за нарушение ПДД

«Авто Mail»: средний чек штрафа ГАИ вырос с 990 до 1109 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Средний чек штрафа за нарушение ПДД в третьем квартале вырос с 990 рублей до 1109 рублей, сообщил «Авто Mail» со ссылкой на аналитиков. Согласно статистике, наиболее распространенная сумма оплаты штрафов ГАИ составляет 550 рублей – на нее приходится 59% всех платежей.

При этом мужчины чаще женщин оплачивают штрафы за нарушения ПДД, что объясняется их преобладанием среди водителей. Средний размер штрафа у мужчин выше – 1114 рублей против 1076 рублей у женщин.

Ранее автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун сообщил, что в Государственной думе рассматривают законопроект о повышении штрафа для водителей, осуществляющих переделку выхлопных систем и создающих шум. Сумма взыскания может возрасти до 30 тысяч рублей.

