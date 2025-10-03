Российских водителей предупредили о штрафе за переделанный выхлоп В России предложили увеличить штрафы за громкий выхлоп до 30 тыс. рублей

В Госдуме рассматривают законопроект, который предусматривает повышение штрафа водителям, переделывающим выхлопные системы и создающим шум, сообщил в беседе с РИА Новости автоэксперт организации «Народный фронт. Аналитика» Роман Чикун. Санкция может быть повышена до 30 тыс. рублей, нарушение будут фиксировать автоматически с помощью встроенных в устройства контроля скорости шумомеров.

Сейчас тем, кто переделывает выхлопные системы, что приводит к нарушению тишины, грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей, — рассказал Чикун.

Ранее стало известно, что Национальный автомобильный союз предложил приравнять езду по трамвайным путям к мелкому хулиганству с возможным арестом до 15 суток. Инициатива направлена на борьбу с популярными в соцсетях роликами, где автомобилисты объезжают пробки по рельсам в запрещенных местах.

До этого независимый автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что предложение депутатов Госдумы разрешить автомобилям, перевозящим людей с инвалидностью, двигаться по выделенным полосам, затруднит движение автобусов и создаст хаос на дорогах. Он подчеркнул, что городской пассажирский транспорт движется по маршрутам, которые для него установлены, и новые участники движения будут создавать дорожные провокации.