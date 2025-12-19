Пьяный водитель сбил сотрудника ДПС и пытался скрыться В Подмосковье со стрельбой задержали пьяного водителя, сбившего полицейского

На трассе А-107 в Московской области нетрезвый автомобилист наехал на сотрудника ДПС при попытке избежать проверки, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Стражам порядка пришлось применить оружие.

Во время погони находившийся за рулем иномарки мужчина неоднократно нарушал правила дорожного движения, создавая угрозу другим участникам движения. Сотрудник Госавтоинспекции после предупредительных выстрелов вверх открыл огонь по колесам машины, — уточнила Волк.

В результате водителя удалось задержать. Он был не только пьян, но и лишен прав. В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия.

До этого в Волгограде пьяный водитель угнал автомобиль скорой медицинской помощи, что привело к масштабной погоне с применением оружия. Задержанным оказался 22-летний житель Красноармейского района Волгограда. После задержания он прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило состояние опьянения. По словам мужчины, он не слышал требований полиции остановиться и не смог разобраться с управлением автомобиля, в частности с тормозной системой.