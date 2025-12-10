Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ

Политолог Кортунов: изъятие активов России поставит под сомнение надежность ЕС

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Конфискация замороженных российских активов может поставить под угрозу доверие к Евросоюзу, заявил NEWS.ru политолог Андрей Кортунов. По его словам, Европе придется долго справляться с последствиями незаконного присвоения чужих средств.

По всей видимости, была найдена какая-то формула, которая позволяет обойти международно-правовые нормы, которые раньше сдерживали Брюссель. Поэтому часть возражений по конфискации российских активов, по всей видимости, удалось каким-то образом снять. Политическая проблема остается, поскольку замораживание активов, тем более постоянное, может создать прецедент, который потом будет использоваться ЕС в отношении других стран, политика которых по тем или иным причинам не будет удовлетворять Брюссель. Поэтому вопрос надежности Евросоюза как финансового партнера, как некой гавани для финансовых ресурсов, конечно, останется и будет преследовать Европу еще очень долго, — поделился Кортунов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейские страны намерены конфисковать замороженные активы РФ, так как других источников финансирования Украины нет. По его словам, такие действия западных стран противоречат международным и коммерческим нормам.

