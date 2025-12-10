Правозащитная структура ООН оказалась на грани выживания Комиссар по правам человека ООН заявил, что его управление на грани выживания

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его Управление (УВКПЧ) вынуждено работать в режиме выживания из-за значительного сокращения финансирования. Он пояснил, что сокращение бюджетных поступлений коснулось не только его организации, но и правозащитных инициатив по всему миру, включая локальные проекты.

Мы находимся в режиме выживания, — сказал Тюрк.

По словам комиссара, в этом году УВКПЧ недополучило почти $90 млн от запланированного бюджета. Эта нехватка средств привела к серьезным последствиям: было сокращено около 300 рабочих мест, а также значительно урезана деятельность в ряде ключевых стран, включая Колумбию, Демократическую Республику Конго, Мьянму и Тунис.

Под сокращение попали миссии по установлению фактов и визиты специальных докладчиков. Кроме того, если в прошлом году организация провела 145 диалогов с государствами о соблюдении прав человека, то в текущем — всего 103.

