Правозащитная структура ООН оказалась на грани выживания

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его Управление (УВКПЧ) вынуждено работать в режиме выживания из-за значительного сокращения финансирования. Он пояснил, что сокращение бюджетных поступлений коснулось не только его организации, но и правозащитных инициатив по всему миру, включая локальные проекты.
Мы находимся в режиме выживания, — сказал Тюрк.
По словам комиссара, в этом году УВКПЧ недополучило почти $90 млн от запланированного бюджета. Эта нехватка средств привела к серьезным последствиям: было сокращено около 300 рабочих мест, а также значительно урезана деятельность в ряде ключевых стран, включая Колумбию, Демократическую Республику Конго, Мьянму и Тунис.
Под сокращение попали миссии по установлению фактов и визиты специальных докладчиков. Кроме того, если в прошлом году организация провела 145 диалогов с государствами о соблюдении прав человека, то в текущем — всего 103.
