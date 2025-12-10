Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:49

Правозащитная структура ООН оказалась на грани выживания

Комиссар по правам человека ООН заявил, что его управление на грани выживания

Фолькер Тюрк Фолькер Тюрк Фото: IMAGO/Christian Ditsch/imago-images.de/Global Look Press
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что его Управление (УВКПЧ) вынуждено работать в режиме выживания из-за значительного сокращения финансирования. Он пояснил, что сокращение бюджетных поступлений коснулось не только его организации, но и правозащитных инициатив по всему миру, включая локальные проекты.

Мы находимся в режиме выживания, — сказал Тюрк.

По словам комиссара, в этом году УВКПЧ недополучило почти $90 млн от запланированного бюджета. Эта нехватка средств привела к серьезным последствиям: было сокращено около 300 рабочих мест, а также значительно урезана деятельность в ряде ключевых стран, включая Колумбию, Демократическую Республику Конго, Мьянму и Тунис.

Под сокращение попали миссии по установлению фактов и визиты специальных докладчиков. Кроме того, если в прошлом году организация провела 145 диалогов с государствами о соблюдении прав человека, то в текущем — всего 103.

Ранее Международный суд ООН выразил готовность рассмотреть широкий спектр преступлений, совершенных киевскими властями и их сторонниками. В ведомстве отметили, что суд поддержал Россию и постановил рассмотреть встречные обвинения против Украины по Конвенции о геноциде 1948 года.

