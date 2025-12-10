Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 декабря 2025 в 14:23

Девятиклассник из Ленобласти принес оружие в школу и выстрелил в знакомого

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Девятиклассник выстрелил в своего 14-летнего знакомого, сообщает Мойка 78 со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Инцидент произошел на территории школы в поселке Рябово во время перемены.

Сообщается, что пуля попала пострадавшему в живот — его доставили в медучреждение, сейчас он находится в удовлетворительном состоянии. Девятиклассник смог приобрести оружие у своего 16-летнего знакомого. За покупку он отдал 1700 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее подросток устроил стрельбу в вагоне метро в Петербурге. Трое молодых людей пристали к пассажиру, который сделал им замечание, затем один из хулиганов попытался напугать мужчину пусковым устройством, но, доставая его из заднего кармана штанов, нечаянно нажал на спусковой крючок.

