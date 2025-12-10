В Петербурге подросток устроил стрельбу в вагоне метро

Подросток устроил стрельбу в вагоне метро в Петербурге, сообщили в пресс-службе МВД города. Инцидент произошел на станции «Василеостровская», юношу задержали.

16-летнего правонарушителя полицейские обнаружили и изъяли два пусковых устройства, после чего он был доставлен для разбирательства в отдел полиции, где привлечен к административной ответственности, – говорится в сообщении.

Как сообщается, трое молодых людей пристали к пассажиру, который сделал им замечание. Один из хулиганов попытался напугать мужчину пусковым устройством, но доставая его из заднего кармана штанов нечаянно нажал спусковой крючок. Парень тут же был задержан пассажиром и вскоре передан сотрудникам полиции. Двое остальных участников инцидента сбежали с места происшествия.

До этого в дагестанском Кизляре произошел конфликт в кафе, в ходе которого один из нападавших произвел несколько выстрелов в воздух из травматического пистолета. По предварительной информации правоохранительных органов, причиной могли стать давние споры, связанные с долгами. При инциденте никто не пострадал.