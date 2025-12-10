Лавров объяснил планы Евросоюза на замороженные активы России

Европейские страны планируют конфисковать замороженные активы России, поскольку другие источники финансирования Киева отсутствуют, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, действия западных государств нарушают международные и коммерческие нормы.

Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши валютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны, — объяснил Лавров.

По словам министра, все больше стран, в том числе европейских, признают продолжение такой политики «бессмысленным и бесперспективным». Этой позиции придерживаются оппозиционные партии в странах НАТО и ЕС, добавил Лавров. По его словам, Россия готова отвечать на экспроприацию активов европейскими странами.

Ранее сообщалось, что управляющий активами на сумму €16 млрд (1,4 трлн рублей) депозитарий Euroclear может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центрального банка РФ в странах ЕС. Генеральный директор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие отметил, что если ЕС примет решение о конфискации российских активов, это создаст риски как для Euroclear, так и для его клиентов, инвестирующих в РФ.