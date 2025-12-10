ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
10 декабря 2025 в 12:45

Лавров объяснил планы Евросоюза на замороженные активы России

Лавров: Евросоюз хочет забрать российские активы для финансирования Украины

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Европейские страны планируют конфисковать замороженные активы России, поскольку другие источники финансирования Киева отсутствуют, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации. По его словам, действия западных государств нарушают международные и коммерческие нормы.

Потому что, кроме как ограбить Российскую Федерацию и забрать в нарушение всех мыслимых норм международного и коммерческого права наши валютные резервы, у них не остается других источников для финансирования этой войны, — объяснил Лавров.

По словам министра, все больше стран, в том числе европейских, признают продолжение такой политики «бессмысленным и бесперспективным». Этой позиции придерживаются оппозиционные партии в странах НАТО и ЕС, добавил Лавров. По его словам, Россия готова отвечать на экспроприацию активов европейскими странами.

Ранее сообщалось, что управляющий активами на сумму €16 млрд (1,4 трлн рублей) депозитарий Euroclear может потерять эти средства в России в случае реализации плана Еврокомиссии. Речь идет об изъятии замороженных активов Центрального банка РФ в странах ЕС. Генеральный директор Euroclear по финансовым рискам Гийом Элие отметил, что если ЕС примет решение о конфискации российских активов, это создаст риски как для Euroclear, так и для его клиентов, инвестирующих в РФ.

замороженные активы
российские активы
Сергей Лавров
Россия
Евросоюз
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Король побегов» сбежал из тюрьмы четвертый раз за 16 лет
Уют в один шаг: как текстиль способен обновить интерьер без ремонта
Диетолог перечислила лучшие продукты для укрепления суставов зимой
Посол назвал главную ошибку российских туристов в Таиланде
Рабочий день в России сократят до 6 часов? Кто предложил, что будет с з/п
В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины
Армия России зачищает Светлое и Гришино в ДНР
ЕС готов пойти на нарушение правил ради российских активов
В ЕС определились с самозапретом на закупки газа у России
В российском регионе нашли несколько сотен туш краснокнижных тюленей
На Бондаренко рассказали, как на него напали люди с автоматами
Раскрыто, какие проблемы будут преследовать ЕС в случае изъятия активов РФ
Чиновница решила запретить обсуждать свою зарплату в суде
Долиной грозит статья за неуплату налогов? Что известно, тайный дворец
Экономист предупредил об опасности фирм, предлагающих списать долги
Известная актриса стала прабабушкой во второй раз
Лавров пригрозил последствиями в случае отъема российских активов на Западе
В российском городе требуют избавиться от «головы Шварценеггера»
Невролог дал советы, как справиться с предновогодним стрессом
Япония снова стала сбрасывать сточные воды с «Фукусимы» в океан
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.