Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 13:54

В Европе назвали любую мирную сделку «горькой пилюлей» для Украины

Telegraph: любая мирная сделка будет ужасной для Украины

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Любая мирная сделка будет «горькой пилюлей» для Украины, сообщила газета The Telegraph. В издании отметили, что из-за поражения в конфликте Киев получит невыгодные условия в разных областях, в том числе в сфере геополитического взаимодействия.

Любая сделка, завершающая боевые действия, будет сопряжена с ужасными условиями для Украины. <…> Это будет горькой пилюлей, — говорится в материале.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что, согласно оценкам европейских чиновников, переговоры между Россией, США и Украиной о мирном урегулировании могут затянуться на месяцы. Отмечается, что американские представители заверили, что не станут подталкивать Украину к заключению невыгодной для нее сделки.

До этого президент США Дональд Трамп признал, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. Он подчеркнул, что у него нет никаких сомнений насчет этого.

В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва находится в постоянном контакте с Вашингтоном в вопросе украинского урегулирования. По его словам, российская сторона ждет итогов обсуждения мирного плана США с Киевом.

