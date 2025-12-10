Раскрыта одна деталь в плане США по урегулированию на Украине

США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Предположительно, мониторинг за ней будет «пристальным».
Вдоль всей линии прекращения огня <…> будет создана демилитаризованная зона. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею, — говорится в материале.
Ранее в СМИ сообщалось, что Россия якобы не примет ключевые условия плана США по урегулированию конфликта. Источники утверждают, что Москва не готова пересматривать контроль над территориями Донбасса и не согласится на ограничение численности украинской армии. Кроме того, РФ якобы не откажется от требования к Западу признать новые регионы частью страны.
До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.