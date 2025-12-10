Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 14:10

Раскрыта одна деталь в плане США по урегулированию на Украине

WP: США предложили создать зону особого контроля на Украине

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США предложили создание демилитаризованной зоны на Украине, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. Предположительно, мониторинг за ней будет «пристальным».

Вдоль всей линии прекращения огня <…> будет создана демилитаризованная зона. Эта линия будет тщательно контролироваться, подобно демилитаризованной зоне, разделяющей КНДР и Южную Корею, — говорится в материале.

Ранее в СМИ сообщалось, что Россия якобы не примет ключевые условия плана США по урегулированию конфликта. Источники утверждают, что Москва не готова пересматривать контроль над территориями Донбасса и не согласится на ограничение численности украинской армии. Кроме того, РФ якобы не откажется от требования к Западу признать новые регионы частью страны.

До этого военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Россия не согласится заключить перемирие с Украиной до начала переговоров. По его мнению, украинские и европейские политики таким способом попытаются затянуть время, чтобы перевооружиться и привлечь резервы.

США
Украина
Россия
переговоры
