Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 14:50

На Западе назвали неожиданный «силовой» пункт в соглашении по Украине

WP: в соглашении по Украине могут прописать дополнительные силы сверх ВСУ

Здание Верховной рады Украины Здание Верховной рады Украины Фото: Shutterstock/FOTODOM
Соглашение по урегулированию на Украине может предусматривать сохранение у Киева дополнительных силовых формирований сверх номинальной численности вооруженных сил, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских и американских чиновников. Этот вопрос стал отдельным блоком обсуждений на переговорах. Российская сторона пока не комментировала эти данные.

Независимо от номинальной численности армии, чиновники говорят, что могут быть дополнения, такие как национальная гвардия или другие силы поддержки, — сказано в материале.

Источники утверждают, что Киев не готов закреплять ограничения численности армии на уровне конституции. В обсуждении остаются альтернативные варианты баланса вооруженных сил.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт полностью поддерживает переговоры России и США по Украине и верит в мирное разрешение конфликта. Министр назвал план американского президента Дональда Трампа «лучом надежды».

Глава США между тем заявил, что на сегодняшний день Россия занимает более сильную переговорную позицию, чем Украина. По словам Трампа, у него нет никаких сомнений насчет этого.

Украина
соглашения
переговоры
ВСУ
