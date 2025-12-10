Подростки изнасиловали украинку под мостом и забрали ее золото На Украине подростки изнасиловали женщину под мостом и отобрали украшения

В украинском городе Мукачево четверо подростков в возрасте от 13 до 17 лет изнасиловали 46-летнюю женщину, сообщает «Страна.ua». Под предлогом помочь женщине дойти до такси, они завели ее под мост. Во время нападения подростки также отобрали у потерпевшей золотые украшения и деньги из кошелька.

Трое из обвиняемых — 14, 16 и 17 лет — были приговорены судом к семи годам лишения свободы. Самый младший, 13-летний участник преступления, будет направлен в специализированное учебно-воспитательное учреждение для подростков с девиантным поведением.

Ранее жителя Сингапура приговорили к 15 годам лишения свободы и 14 ударам палкой за изнасилование 12-летней школьницы. Фигурант не выразил раскаяния и переложил вину на девочку. Жертва после насилия терпела преследование несколько месяцев.

В Марокко до этого шестерых мужчин приговорили к 15 годам тюрьмы за многодневное изнасилование 13-летнего мальчика, которого они неоднократно накачивали наркотиками во время местного фестиваля. Суд также обязал выплатить пострадавшему компенсацию в размере 100 тыс. марокканских дирхамов (834 тыс. рублей).