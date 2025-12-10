Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России

Максим Кутомкин назначен заместителем секретаря Совета безопасности России, следует из указа, подписанного президентом РФ Владимиром Путиным. Другим указом глава государства освободил от указанной должности Олега Храмова. Оба документа размещены на официальном портале правовых актов.

Назначить Кутомкина Максима Геннадьевича заместителем секретаря Совета безопасности Российской Федерации, — сказано в тексте указа.

Ранее Путин назначил Александра Алимова новым заместителем главы МИД России. Прежде дипломат занимал должность директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям внешнеполитического ведомства.

До этого российский лидер назначил бывшего командующего группировкой войск «Юг» Вооруженных сил России Александра Санчика новым замглавы Минобороны РФ. При этом Сергей Медведев был назначен начальником штаба указанной группировки войск.

В начале ноября президент назначил Андрея Булыгу на должность заместителя секретаря Совета безопасности РФ. Прежде Булыга занимал пост заместителя министра обороны.