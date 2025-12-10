Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы в стране в течение двух месяцев — это обычный блеф, заявил Readovka.news политолог Дмитрий Ежов. По его словам, делая подобные заявления, политик пытается продемонстрировать свое стремление к миру.

Зеленский использует подобную риторику в своих личных целях, отметил Ежов. Он напомнил, что президент Украины остался без общественной поддержки, которая могла бы обеспечить ему многое.

По его мнению, на самом деле организовать выборы на Украине достаточно легко. Однако это невыгодно для действующей власти, подытожил политолог.

Ранее Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время.