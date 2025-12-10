Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:10

Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине

Политолог Ежов назвал блефом слова Зеленского о готовности к выборам на Украине

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley /i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности провести выборы в стране в течение двух месяцев — это обычный блеф, заявил Readovka.news политолог Дмитрий Ежов. По его словам, делая подобные заявления, политик пытается продемонстрировать свое стремление к миру.

Зеленский использует подобную риторику в своих личных целях, отметил Ежов. Он напомнил, что президент Украины остался без общественной поддержки, которая могла бы обеспечить ему многое.

По его мнению, на самом деле организовать выборы на Украине достаточно легко. Однако это невыгодно для действующей власти, подытожил политолог.

Ранее Зеленский заявил, что всегда готов к проведению выборов на Украине. Так он ответил на призыв главы США Дональда Трампа устроить голосование в ближайшее время.

Владимир Зеленский
Украина
выборы
президенты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Коммерческая недвижимость 2025–2030: что будет востребовано всегда
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Владислав Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.