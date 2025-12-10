Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач отреагировал на призыв ввести удаленку из-за гонконгского гриппа

Ситуация с гонконгским гриппом в России не требует массового перевода людей на дистанционную работу, заявил «Ридусу» эпидемиолог Игорь Гундаров. При этом, по его словам, если у человека есть возможность, ему действительно лучше отсидеться дома.

В ходе наблюдений во времена COVID-19 мне удалось установить, что в год проходит три или четыре волны эпидемических респираторных заболеваний, с одинаковой амплитудой в три месяца: конец сентября — октябрь, декабрь — январь, март — апрель. Так что увеличение заболеваемости гриппом в два раза сейчас — это норма, — отметил Гундаров.

Врач предположил, что решение о массовом переводе работников на удаленку будут принимать люди, которые не специализируются на эпидемиологии. Он добавил, что и во времена пандемии COVID-19 подобными вопросами занимались непрофессионалы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный заявил, что удаленный формат работы поможет снизить уровень распространения гриппа. Он отметил, что подобные меры необходимы в регионах с эпидемическим подъемом гриппа.

